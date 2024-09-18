Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak yeni oyunlar belli oldu
Xbox Game Pass için her ay yeni oyunlar geliyor. Sevilen ve popüler oyunların bazıları da platformdan ayrılıyor. Eylül ayının son haftası gelecek oyunlar:
Türkiye'de aktif bir şekilde kullanılan Xbox Game Pass sistemine eylül ayında dahil olacak ve çıkacak oyunların listesi yayınlandı. Buna göre onlarca oyun geliyor ve platformdan ayrılıyor.
XBOX GAME PASS İÇİN EYLÜL AYINDA GELECEK OYUNLAR
Yeni yayınlanan listeye göre Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde oluyor:
- Wargroove 2 (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Eylül
- Frostpunk 2 (PC) – 20 Eylül
- Ara: History Untold (PC) – 24 Eylül
Bunun yanı sıra oyunlara ve DLC'lere de güncellemeler var:
- Fallout 76: Milepost Zero
- EA Sports FC 25 Early Access Trial - 20 Eylül
- Starfield: Shattered Space - 30 Eylül
Xbox Game Pass Ultimate Perks içinse şu oyunlar listeye ekleniyor:
- Persona 3 Reload: Expansion Pass
- The First Descendant: Season 1 Invasion Bundle
- Apex Legends: Bright Idea Weapon Charm
- Hawked: Plunder Pack 2
Açıklandığı kadarıyla Xbox Game Pass'ten eylül ayı bitince ayrılacak oyunlar (30 Eylül):
- Gotham Knights (Bulut, Konsol ve PC)
- Let’s Build a Zoo (Bulut, Konsol ve PC)
- Loop Hero (Bulut, Konsol ve PC)
- My Time At Portia (Bulut, Konsol ve PC)
- PAW Patrol Grand Prix (Bulut, Konsol ve PC)
- Pheonix Wright: Ace Attorney Trilogy (Bulut, Konsol ve PC)
- The Walking Dead: The Complete First Season (PC)
- The Walking Dead: Season Two (PC)
- Valheim (Cloud, Console, and PC)
Etiketler: #Xbox Game Pass
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