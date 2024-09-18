Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak yeni oyunlar belli oldu

Yayınlanma: 18.09.2024 - 17:01

Güncelleme: 18.09.2024 - 17:01

Türkiye'de aktif bir şekilde kullanılan Xbox Game Pass sistemine eylül ayında dahil olacak ve çıkacak oyunların listesi yayınlandı. Buna göre onlarca oyun geliyor ve platformdan ayrılıyor.

XBOX GAME PASS İÇİN EYLÜL AYINDA GELECEK OYUNLAR

Yeni yayınlanan listeye göre Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde oluyor:

Wargroove 2 (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Eylül Frostpunk 2 (PC) – 20 Eylül Ara: History Untold (PC) – 24 Eylül

Bunun yanı sıra oyunlara ve DLC'lere de güncellemeler var:

Fallout 76: Milepost Zero EA Sports FC 25 Early Access Trial - 20 Eylül Starfield: Shattered Space - 30 Eylül

Xbox Game Pass Ultimate Perks içinse şu oyunlar listeye ekleniyor:

Persona 3 Reload: Expansion Pass The First Descendant: Season 1 Invasion Bundle Apex Legends: Bright Idea Weapon Charm Hawked: Plunder Pack 2

Açıklandığı kadarıyla Xbox Game Pass'ten eylül ayı bitince ayrılacak oyunlar (30 Eylül):