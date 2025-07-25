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Xbox Free Play Days kapsamında kısa süreliğine ücretsiz olan oyunlar

Xbox Free Play Days kapsamında kısa süreliğine ücretsiz olan oyunlar

25.07.2025 19:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Xbox Free Play Days kapsamında kısa süreliğine ücretsiz olan oyunlar

Xbox Free Play Days kapsamında kısa süreliğine 5 oyun ücretsiz oldu.

Microsoft'un oyun tarafını temsil eden Xbox, her hafta Free Play Days ismini verdiği etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik sayesinde kısa süreliğine bazı oyunlar ücretsiz hale geliyor. Bu ücretsiz oyunlar bazen Xbox kullanıcılarının tamamına bazen de yalnızca Game Pass üyesi olan kişilere sunulabiliyor. 

XBOX'TA ÜCRETSİZ OYNANABİLECEK OYUNLAR

Xbox Free Play Days kapsamında 25 ve 28 Temmuz tarihlerinde Totally Reliable Delivery Service, SWORD ART ONLINE Fractured Daydream, Railway Empire, For Honor, Terra Momoria ücretsiz olarak oynanabilecek. 

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