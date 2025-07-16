Xbox Game Pass'ten hangi oyunlar ayrılacak?

Xbox Game Pass'ten bu sonunda bazı oyunlar ayrılacak. Temmuz ayında platformdan kaldırılacak oyunların tamamı konsol ve PC için oluyor.

Oyunlar ise sırasıyla Gigantic, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ve Turnip Boy Robs a Bank oluyor. Bu üç oyun 31 Temmuz'dan itibaren Game Pass'te yer almayacak. Oyunları oynamaya devam etmek için oyunseverlerin satın alması gerekiyor.

Game Pass'e daha önce de temmuzda gelecek oyunlar açıklanmıştı. 15 Temmuz'dan itibaren platforma şu oyunlar ekleniyor: