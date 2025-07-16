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Xbox Game Pass'ten hangi oyunlar ayrılacak?

Xbox Game Pass'ten hangi oyunlar ayrılacak?

16.07.2025 21:40:00
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Haber Merkezi
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Xbox Game Pass'ten hangi oyunlar ayrılacak?

Xbox Game Pass'e kısa bir süre yeni eklenecek oyunlar açıklanmıştı. Bu oyunlar yavaş yavaş abonelere sunulmaya başlanırken, bu ay sonunda platformdan ayrılacak oyunlar açıklandı.

Xbox Game Pass'ten bu sonunda bazı oyunlar ayrılacak. Temmuz ayında platformdan kaldırılacak oyunların tamamı konsol ve PC için oluyor.

Oyunlar ise sırasıyla Gigantic, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ve Turnip Boy Robs a Bank oluyor. Bu üç oyun 31 Temmuz'dan itibaren Game Pass'te yer almayacak. Oyunları oynamaya devam etmek için oyunseverlerin satın alması gerekiyor. 

Game Pass'e daha önce de temmuzda gelecek oyunlar açıklanmıştı. 15 Temmuz'dan itibaren platforma şu oyunlar ekleniyor:

  1. High On Life
  2. RoboCop: Rogue City
  3. My Friendly Neighborhood
  4. Back to the Dawn
  5. Abiotic Factor
  6. Wheel World
  7. Wuchang: Fallen Feathers
  8. Grounded 2
  9. Farming Simulator 25- 1 Ağustos
İlgili Konular: #microsoft #Xbox Game Pass #Xbox

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