Xbox Game Pass fiyatları zamlandı
Microsoft, sahip olduğu Xbox Game Pass abonelik sistemine Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede zam yapacağını açıkladı.
Microsoft tarafından oluşturulan ve Türkiye'de oldukça fazla abonesi bulunan Xbox Game Pass sisteminin zamlanacağı açıklandı. Birçok ülkede geçerli olacak olan zamların 6 temmuz tarihinden itibaren gelmesi bekleniyor.
Donanımhaber'in haberine göre, Xbox Game Pass Ultimate 44.99 TL'den 120.99 TL'ye yükseldi. Xbox Game Pass Konsol versiyonunun fiyatı ise 29.99 TL'den 79,99 TL'ye çıktı.
XBOX GAME PASS NEDİR?
Microsoft'un oluşturduğu Xbox Game Pass bir oyun abonelik sistemi olarak hizmet veriyor. Türkiye'de uygun fiyatlarından dolayı oldukça fazla abonesi bulunan sistemde yüzlerce oyun bulunuyor.
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