Xbox Game Pass'e ocak ayında eklenecek oyunlar belli oldu
Xbox Game Pass hizmetine ocak 2024'te dahil olacak oyunlar belli oldu. Buna göre dikkat çeken yapımlar abonelik kapsamında oynanabilir olacak.
Microsoft'un sunduğu aylık abonelik sistemi Xbox Game Pass'e 2024 yılının ilk ayında eklenecek olan oyunlar belli oldu. Abonelik sistemiyle çalışan hizmete her ay yeni oyunlar eklenirken bazı oyunlar da platformdan ayrılıyor. Platforma 3 Ocak'tan itibaren yeni oyunlar dahil oluyor. Bunlar arasında Assassin's Creed Valhalla ve Resident Evil 2 de var. Oyunlar ocak ayının ilk ve ikinci haftası Game Pass abonelerine sunulacak.
İşte ocak ayının ilk iki haftası Game Pass'te sunulacak oyunlar:
- Close to the Sun – 3 Ocak
- Hell Let Loose – 4 Ocak
- Assassin’s Creed Valhalla – 9 Ocak
- Figment – 9 Ocak
- Super Mega Baseball 4 – 11 Ocak
- We Happy Few – 11 Ocak
- Resident Evil 2 – 16 Ocak
- Those Who Remain – 16 Ocak
Platformdan ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:
5 Ocak
-Grand Theft Auto V
15 Ocak
- Garden Story
- MotoGP 22
- Persona 3 Taşınabilir
- Persona 4 Altın
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