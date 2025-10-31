Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 7 oyun ücretsiz olacak

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.10.2025 19:48:00
Xbox Game Pass için 2 günlüğüne 7 oyun ücretsiz olarak oynanabilecek.

Xbox Game Pass'te Ücretsiz Oyun Günleri kapsamında düzenlediği etkinlikte 7 oyunu ücretsiz olarak oynama imkanı sunuyor. Sınırlı olarak sunulan etkinlikte cumartesi ve pazar günleri Call of Duty: Black Ops 6 ve Dead by Daylight gibi popüler oyunlar ücretsiz oynanacak.

XBOX GAME PASS'TE KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ OYANANABİLECEK OYUNLAR

Xbox Game Pass'te iki gün boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek oyunlar şu şekilde:

  • Call of Duty: Black Ops 6 - (MP + Zombies)  Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
  • Dragon Ball Xenoverse 2 - (Console + PC)  Xbox Game Pass Ultimate, Premium veEssential
  • Dead by Daylight  - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
  • Catan - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
  • Warhammer 40,000: Rogue Trader Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
  • Your Grace - Tüm Xbox
  • Post Trauma Tüm Xbox 
