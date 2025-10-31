Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 7 oyun ücretsiz olacak

Xbox Game Pass'te Ücretsiz Oyun Günleri kapsamında düzenlediği etkinlikte 7 oyunu ücretsiz olarak oynama imkanı sunuyor. Sınırlı olarak sunulan etkinlikte cumartesi ve pazar günleri Call of Duty: Black Ops 6 ve Dead by Daylight gibi popüler oyunlar ücretsiz oynanacak.
XBOX GAME PASS'TE KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ OYANANABİLECEK OYUNLAR
Xbox Game Pass'te iki gün boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek oyunlar şu şekilde:
- Call of Duty: Black Ops 6 - (MP + Zombies) Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Dragon Ball Xenoverse 2 - (Console + PC) Xbox Game Pass Ultimate, Premium veEssential
- Dead by Daylight - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Catan - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Warhammer 40,000: Rogue Trader Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Your Grace - Tüm Xbox
- Post Trauma Tüm Xbox