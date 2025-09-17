Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.09.2025 21:00:00
Haber Merkezi
Xbox Game Pass'ten 30 Eylül'de kaldırılacak oyunlar

Xbox Game Pass'ten 30 Eylül 2025 tarihinde kaldırılacak 4 oyun açıklandı.

Xbox Game Pass için yeni oyunlar eklendiği gibi bazı oyunlar da kaldırılıyor. 30 Eylül 2025 tarihinde oyun kütüphanesinden kaldırılacak 4 oyun açıklandı.

Buna göre açıklanan tarihte Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge ve Terra Invicta kaldırılacak. Ninja Gaiden oyunlarının tamamı konsol ve PC'deki Game Pass kütüphanesinden kalkıyorken, Terra Invicta yalnızca PC için kaldırılıyor.

Eylül ayında daha önce Game Pass'e eklenen oyunlar

  • I Am Your Beast
  • Nine Sols
  • Hollow Knight: Silksong
  • Cataclismo
  • PAW Patrol World
  • RoadCraft 
