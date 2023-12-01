Xbox Game Pass'e aralık ayında hangi oyunlar eklenecek?

Microsoft tarafından sunulan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor. Microsoft aralık ayında platforma eklenecek oyunları açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 09:15
Xbox Game Pass'e aralık ayında hangi oyunlar eklenecek?
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Microsoft aylık abonelik sistemi Xbox Game Pass'e 1 Aralık'tan sonra eklenecek olan oyunlar belli oldu. Abonelik sistemiyle çalışan hizmete her ay yeni oyunlar eklenirken bazı oyunlar da platformdan ayrılıyor.

XBOX GAME PASS İÇİN ARALIK AYINDA GELECEK OYUNLAR

Buna göre 1 Aralık'tan sonra platforma şu oyunlar ekleniyor:

  • Remnant: From the Ashes (Bulut, Konsol ve PC) – 30 Kasım 
  • Remnant II (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 30 Kasım
  • Spirit of the North (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Aralık 
  • SteamWorld Build (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Aralık 
  • Clone Drone in the Danger Zone (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 5 Aralık 
  • Rise of the Tomb Raider (Bulut, Konsol ve PC) – 5 Aralık 
  • While the Iron’s Hot (Bulut, Konsol ve PC) – 5 Aralık 
  • World War Z: Aftermath (Bulut, Konsol ve PC) – 5 Aralık 
  • Goat Simulator 3 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 7 Aralık 
  • Against the Storm (PC) – 8 Aralık 
  • Tin Hearts (Bulut, Konsol ve PC) – 12 Aralık 
  • Far Cry 6 (Bulut, Konsol ve PC) – 14 Aralık 

Game Pass'ten 15 Aralık'tan sonra ayrılacak oyunlar da şunlar oluyor:

  • Chained Echoes
  • Opus Magnum
  • Potion Craft: Alchemist Simulator
  • Rubber Bandits

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