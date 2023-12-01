Xbox Game Pass'e aralık ayında hangi oyunlar eklenecek?

Yayınlanma: 01.12.2023 - 09:15

Güncelleme: 01.12.2023 - 09:15

Microsoft aylık abonelik sistemi Xbox Game Pass'e 1 Aralık'tan sonra eklenecek olan oyunlar belli oldu. Abonelik sistemiyle çalışan hizmete her ay yeni oyunlar eklenirken bazı oyunlar da platformdan ayrılıyor.

XBOX GAME PASS İÇİN ARALIK AYINDA GELECEK OYUNLAR

Buna göre 1 Aralık'tan sonra platforma şu oyunlar ekleniyor:

Remnant: From the Ashes (Bulut, Konsol ve PC) – 30 Kasım

Remnant II (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 30 Kasım

Spirit of the North (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Aralık

SteamWorld Build (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Aralık

Clone Drone in the Danger Zone (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 5 Aralık

Rise of the Tomb Raider (Bulut, Konsol ve PC) – 5 Aralık

While the Iron’s Hot (Bulut, Konsol ve PC) – 5 Aralık

World War Z: Aftermath (Bulut, Konsol ve PC) – 5 Aralık

Goat Simulator 3 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 7 Aralık

Against the Storm (PC) – 8 Aralık

Tin Hearts (Bulut, Konsol ve PC) – 12 Aralık

Far Cry 6 (Bulut, Konsol ve PC) – 14 Aralık



Game Pass'ten 15 Aralık'tan sonra ayrılacak oyunlar da şunlar oluyor: