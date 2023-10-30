Microsoft'un şaşırtan Xbox kararı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 12:41

Güncelleme: 30.10.2023 - 12:41

Microsoft'un Xbox oyun konsollarında istenirse üçüncü taraf üreticilerin oyun kumandaları kullanılabiliyordu. Ancak yeni verilen bir kararla 12 Kasım 2023 tarihinden itibaren lisanssız oyun kumandaları kullanılmayacak. Bu aksesuarların kullanılması engellenecek ve eğer kullanıcı kullanırsa hata koduyla karşılacak.

XBOX'TA ARTIK BAŞKA OYUN KUMANDASI KULLANMAK MÜMKÜN OLMAYACAK

Bu kararın sebebi ise üçüncü taraf üreticilerin geliştirdiği aksesuarların konsol sorunlarına yol açması ve Microsoft'un kendi aksesuarlarının kullanılmasının teşvik etmek istemesi.

Hatta X ve diğer sosyal medya hesaplarında bazı kullanıcılar bazı oyun kumandalarıyla hata almaya başladı bile. Konu hakkında yapılan resmi açıklamanın ardından Xbox için oyun kumandası üreten firmalar kendi çözümlerini bulacaklarını söyledi.