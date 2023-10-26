Microsoft, Xbox ile rekor elde etti ancak konsol tarafı iyi değil

Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:45

Güncelleme: 26.10.2023 - 12:45

Microsoft, özellikle oyun tarafı için büyük yatırımlar yapıyor ve Xbox ile hem konsol tarafına hem de Game Pass ile abonelik tarafına odaklanıyor. Microsoft'a yönelik, yayınlanan rapora göre donanım satışlarında yüzde 7'lik bir düşüş görmüş olsa da Xbox, 4 milyar dolara yakın etkileyici bir oyun geliri elde etmeyi başardı.

MICROSOFT'UN OYUN GELİRLERİ XBOX GAME PASS İLE ARTIYOR

Xbox Game Pass aboneliğine eklenen oyunlar, bu ücretli hizmeti satın almaya oyunseverleri teşvik ediyor. Zira Bethesda imzalı en çok beklenen oyunlar arasında yer alan Starfield, her ne kadar beklentileri karşılayamasa da, Microsoft'un Game Pass'ine milyonlarca aktif kullanıcı kazandırdı.

Oyun hizmetine Lies of P gibi yılın en iyi oyunları arasında yer alan soulslike da ilk günlerde dahil olmuştu. Bu sebeple eylül ve ekim ayları Game Pass için oldukça haraketli geçti.

Şirketin içerik ve hizmet gelirleri yüzde 13 gibi bir artış yakaladı. Ancak konsol tarafında aynı şey geçerli değil zira geçen yıla göre yüzde 7'lik bir düşüş yaşandı.