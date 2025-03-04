Game Pass'ten mart ayında kaldırılacak oyunlar açıklandı
Microsoft'un Xbox Game Pass hizmetinden kaldırılacak oyunlar belli oldu. Mart ayının ortasında 8 oyun platformdan kaldırılacak.
Xbox Game Pass'e mart ayında onlarca yeni oyun eklenecek. Ancak bunun yanında mart ayının sonuna kadar platformdan 8 oyun ayrılacak. Bunlar arasında Lies of P, Yakuza 5: Remastered ve Yakuza 6: The Song of Life gibi sevilen oyunlar yer alıyor.
Açıklanan oyunlar 15 Mart 2025'te platformdan kaldırılacak.
İşte bu ay Game Pass'ten ayrılacak oyunlar:
- Evil West
- Lies of P
- MLB the Show 24
- No More Heroes 3
- Solar Ash
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated
- Yakuza 5: Remastered
- Yakuza 6: The Song of Life
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