Game Pass'ten mart ayında kaldırılacak oyunlar açıklandı

Microsoft'un Xbox Game Pass hizmetinden kaldırılacak oyunlar belli oldu. Mart ayının ortasında 8 oyun platformdan kaldırılacak.

Game Pass'ten mart ayında kaldırılacak oyunlar açıklandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 20:05

Xbox Game Pass'e mart ayında onlarca yeni oyun eklenecek. Ancak bunun yanında mart ayının sonuna kadar platformdan 8 oyun ayrılacak. Bunlar arasında Lies of P, Yakuza 5: Remastered ve Yakuza 6: The Song of Life gibi sevilen oyunlar yer alıyor. 

Açıklanan oyunlar 15 Mart 2025'te platformdan kaldırılacak.

İşte bu ay Game Pass'ten ayrılacak oyunlar:

  1. Evil West
  2. Lies of P
  3. MLB the Show 24
  4. No More Heroes 3
  5. Solar Ash
  6. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated
  7. Yakuza 5: Remastered
  8. Yakuza 6: The Song of Life

Etiketler: #Microsoft Xbox Game Pass #Xbox Game Pass #Xbox Game Pass 2025

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