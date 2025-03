Game Pass'ten mart ayında kaldırılacak oyunlar açıklandı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 20:05

Güncelleme: 04.03.2025 - 20:05

Xbox Game Pass'e mart ayında onlarca yeni oyun eklenecek. Ancak bunun yanında mart ayının sonuna kadar platformdan 8 oyun ayrılacak. Bunlar arasında Lies of P, Yakuza 5: Remastered ve Yakuza 6: The Song of Life gibi sevilen oyunlar yer alıyor.

Açıklanan oyunlar 15 Mart 2025'te platformdan kaldırılacak.

İşte bu ay Game Pass'ten ayrılacak oyunlar: