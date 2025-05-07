Xbox Game Pass'e mayıs ayında eklenecek oyunlar
Xbox Game Pass'e mayıs ayında eklenecek oyunlar açıklandı. Buna göre 6 Mayıs'tan itibaren ay sonuna kadar onlarca oyun platforma eklenecek.
Microsoft'un sunduğu Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Buna göre 12 oyun mayıs ayının ilk ve ikinci haftasında ekleniyor. Platformdan mayıs ayında kaldırılacak oyunlar da geçen günlerde belli olmuştu.
Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde:
-Dredge (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) - 6 Mayıs
-Dragon Ball Xenoverse 2 (Bulut, Konsol ve PC) - 7 Mayıs
-Dungeons of Hinterberg (Konsol) - 7 Mayıs
-Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox Series X|S) - 7 Mayıs
-Metal Slug Tactics (Konsol) - 7 Mayıs
-Revenge of the Savage Planet (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) - 8 Mayıs
-Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Bulut, Konsol ve PC) - 8 Mayıs
-Warhammer: Vermintide 2 (Bulut ve Konsol) - 13 Mayıs
-DOOM: The Dark Ages (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) - 15 Mayıs
-Kulebra and the Souls of Limbo (Bulut, Konsol ve PC) - 16 Mayıs
-Firefighting Simulator: The Squad (Bulut, Konsol ve PC) - 20 Mayıs
-Police Simulator: Patrol Officers (Bulut, Konsol ve PC) - 20 Mayıs
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