Game Pass'ten mayıs ayında kaldırılacak oyunlar

Yayınlanma: 02.05.2025 - 22:55

Güncelleme: 02.05.2025 - 22:55

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklendiği gibi bazı oyunlar da abonelik kütüphanesinden çıkıyor. İşte yeni açıklandığı kadarıyla mayısta 8 oyun Game Pass'ten ayrılıyor. Yani bu oyunları oynamak isterseniz artık satın almanız gerekiyor.

İşte mayısta Game Pass'ten çıkan oyunlar:

Brothers: A Tale of Two Sons Chants of Sennaar Dune: Spice Wars Hauntii Jurassic World Evolution 2 Little Kitty, Big City Planet of Lana The Big Con

Mayıs ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar ise şu şekilde açıklanmıştı: