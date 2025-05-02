Game Pass'ten mayıs ayında kaldırılacak oyunlar

Xbox Game Pass kütüphanesinden mayıs ayında ayrılacak oyunlar açıklandı.

Game Pass'ten mayıs ayında kaldırılacak oyunlar
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 22:55

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklendiği gibi bazı oyunlar da abonelik kütüphanesinden çıkıyor. İşte yeni açıklandığı kadarıyla mayısta 8 oyun Game Pass'ten ayrılıyor. Yani bu oyunları oynamak isterseniz artık satın almanız gerekiyor. 

İşte mayısta Game Pass'ten çıkan oyunlar:

  1. Brothers: A Tale of Two Sons
  2. Chants of Sennaar
  3. Dune: Spice Wars
  4. Hauntii
  5. Jurassic World Evolution 2
  6. Little Kitty, Big City
  7. Planet of Lana
  8. The Big Con

Mayıs ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar ise şu şekilde açıklanmıştı:

  1. Anno 1800 - Oynanabiliyor
  2. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) - Oynanabiliyor
  3. Dredge - 6 Mayıs
  4. Revenge of the Savage Planet - 8 Mayıs
  5. Doom: The Dark Ages - 15 Mayıs
  6. To a T - 28 Mayıs
  7. Spray Paint Simulator

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