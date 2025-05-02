Game Pass'ten mayıs ayında kaldırılacak oyunlar
Xbox Game Pass kütüphanesinden mayıs ayında ayrılacak oyunlar açıklandı.
Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklendiği gibi bazı oyunlar da abonelik kütüphanesinden çıkıyor. İşte yeni açıklandığı kadarıyla mayısta 8 oyun Game Pass'ten ayrılıyor. Yani bu oyunları oynamak isterseniz artık satın almanız gerekiyor.
İşte mayısta Game Pass'ten çıkan oyunlar:
- Brothers: A Tale of Two Sons
- Chants of Sennaar
- Dune: Spice Wars
- Hauntii
- Jurassic World Evolution 2
- Little Kitty, Big City
- Planet of Lana
- The Big Con
Mayıs ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar ise şu şekilde açıklanmıştı:
- Anno 1800 - Oynanabiliyor
- Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) - Oynanabiliyor
- Dredge - 6 Mayıs
- Revenge of the Savage Planet - 8 Mayıs
- Doom: The Dark Ages - 15 Mayıs
- To a T - 28 Mayıs
- Spray Paint Simulator
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