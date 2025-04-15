Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar 15 Nisan'dan itibaren ekleniyor. Ay sonuna kadar toplada onlarca oyun platforma eklenecek.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 20:30

Xbox Game Pass'e nisan ayının ilk haftalarında eklenecek oyunların gelmesinin ardından 15 Nisan'dan itibaren platforma eklenecek oyunlar da yayınlandı. Buna göre onlarca oyun Game Pass kütüphanesine eklenecek.

GAME PASS'E NİSAN AYINDA EKLENECEK DİĞER OYUNLAR

Microsoft'un paylaştığı resmi listeye göre Game Pass'e eklenen oyunlar ve tarihleri: 

-Grand Theft Auto V (Bulut, Konsol ve PC) – 15 Nisan( yayınlandı)

-Neon White (Konsol) – 16 Nisan 

-SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game (Bulut, Konsol ve PC) – 16 Nisan 

-Crime Scene Cleaner (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 17 Nisan 

-Tempopo (Bulut, Konsol ve PC) – 17 Nisan 

-Clair Obscur: Expedition 33 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 24 Nisan 

-Towerborne (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 29 Nisan 

-Far Cry 4 (Bulut, Konsol ve PC) – 30 Nisan 

-Anno 1800 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 1 Mayıs

-Call of Duty: Modern Warfare II (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Mayıs

-Dredge (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 6 Mayıs 


Etiketler: #Xbox Game Pass

İlgili Haberler

Xbox Game Pass'e mart ayında gelecek oyunlar

Xbox Game Pass'e mart ayında gelecek oyunlar
Xbox Game Pass'te üç oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu

Xbox Game Pass'te üç oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu
Xbox Game Pass'ten şubat ayında ayrılacak oyunlar

Xbox Game Pass'ten şubat ayında ayrılacak oyunlar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler