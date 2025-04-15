Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar 15 Nisan'dan itibaren ekleniyor. Ay sonuna kadar toplada onlarca oyun platforma eklenecek.
Xbox Game Pass'e nisan ayının ilk haftalarında eklenecek oyunların gelmesinin ardından 15 Nisan'dan itibaren platforma eklenecek oyunlar da yayınlandı. Buna göre onlarca oyun Game Pass kütüphanesine eklenecek.
GAME PASS'E NİSAN AYINDA EKLENECEK DİĞER OYUNLAR
Microsoft'un paylaştığı resmi listeye göre Game Pass'e eklenen oyunlar ve tarihleri:
-Grand Theft Auto V (Bulut, Konsol ve PC) – 15 Nisan( yayınlandı)
-Neon White (Konsol) – 16 Nisan
-SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game (Bulut, Konsol ve PC) – 16 Nisan
-Crime Scene Cleaner (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 17 Nisan
-Tempopo (Bulut, Konsol ve PC) – 17 Nisan
-Clair Obscur: Expedition 33 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 24 Nisan
-Towerborne (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 29 Nisan
-Far Cry 4 (Bulut, Konsol ve PC) – 30 Nisan
-Anno 1800 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 1 Mayıs
-Call of Duty: Modern Warfare II (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Mayıs
-Dredge (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 6 Mayıs
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