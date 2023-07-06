Xbox Game Pass'e temmuzda gelecek oyunlar açıklandı

Microsoft'un Xbox Game Pass tarafına her ay yeni oyunlar dahil oluyor. Temmuz ayında da platforma gelecek oyunlar açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 08:37
Xbox Game Pass'e temmuzda gelecek oyunlar açıklandı
Abone Ol google-news

Microsoft'un abonelik sistemi Xbox Game Pass kapsamında oyunseverlere pek çok oyun sunuluyor. Platformun bağımsız oyun programı kapsamının bir parçası olarak ilk günden Game Pass'e gelecek oyunlar duyuruldu.

YENİ OYUNLAR GELİYOR BAZILARI DA GİDİYOR

Temmuz ayında abonelere ücretsiz şekilde sunulacak oyunlar arasında GTA V de var. Eğer zamanında satın almamışsanız ya da Epic Games'in ücretsiz bir şekilde dağıttığı GTA V'e sahip olamadıysanız bu denemek için iyi bir fırsat olabilir.

Game Pass'e temmuz ayında 7 oyun abonelik kapsamında ücretsiz olacak. 5 Temmuz'da gelecek GTA V'i, 6 Temmuz'da McPixel 3, 11 Temmuz'da Insurgency Sandstorm ve Common'hood, 14 Temmuz'da Exoprimal, 18 Temmuz'da The Cave ve Techtonica gibi oyunlar takip edecek. 

Öte yandan GTA V ve The Cave oyunları PC oyuncuları için sunulmayacak. Konsol ve Cloud için sunulacak bu oyunların dışındakiler PC tarafında oynanabilecek.

15 Temmuz'dan sonra ise üç oyun kaldırılıyor:

  • Exo One, 
  • PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls,
  • Spelunky 2

Microsoft Xbox Game Pass Xbox Game Pass bağımsız oyunlar Xbox Game Pass temmuz ayı

İlgili Haberler

Xbox Game Pass fiyatları zamlandı

Xbox Game Pass fiyatları zamlandı
Xbox Game Pass'e yeni 10 bağımsız oyun dahil oluyor

Xbox Game Pass'e yeni 10 bağımsız oyun dahil oluyor
FIFA 23, Xbox Game Pass'de 30 TL'ye oynanabilecek

FIFA 23, Xbox Game Pass'de 30 TL'ye oynanabilecek

En Çok Okunan Haberler