Xbox Game Pass'e temmuzda gelecek oyunlar açıklandı

Yayınlanma: 06.07.2023 - 08:37

Güncelleme: 06.07.2023 - 08:37

Microsoft'un abonelik sistemi Xbox Game Pass kapsamında oyunseverlere pek çok oyun sunuluyor. Platformun bağımsız oyun programı kapsamının bir parçası olarak ilk günden Game Pass'e gelecek oyunlar duyuruldu.

YENİ OYUNLAR GELİYOR BAZILARI DA GİDİYOR

Temmuz ayında abonelere ücretsiz şekilde sunulacak oyunlar arasında GTA V de var. Eğer zamanında satın almamışsanız ya da Epic Games'in ücretsiz bir şekilde dağıttığı GTA V'e sahip olamadıysanız bu denemek için iyi bir fırsat olabilir.

Game Pass'e temmuz ayında 7 oyun abonelik kapsamında ücretsiz olacak. 5 Temmuz'da gelecek GTA V'i, 6 Temmuz'da McPixel 3, 11 Temmuz'da Insurgency Sandstorm ve Common'hood, 14 Temmuz'da Exoprimal, 18 Temmuz'da The Cave ve Techtonica gibi oyunlar takip edecek.

Öte yandan GTA V ve The Cave oyunları PC oyuncuları için sunulmayacak. Konsol ve Cloud için sunulacak bu oyunların dışındakiler PC tarafında oynanabilecek.

15 Temmuz'dan sonra ise üç oyun kaldırılıyor: