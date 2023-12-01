Xbox Game Pass'i PlayStation'a da getirmeyi planlıyor

Microsoft'un sahip olduğu abonelik sistemi Xbox Game Pass'in Finans Müdürü Tim Stuart katıldığı toplantıda açıklama yaptı. Açıklamasında PlayStation ve Nintendo'ya da abonelik servisini getirmeyi planladıklarını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 13:02
Xbox Game Pass'i PlayStation'a da getirmeyi planlıyor
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Xbox ve PlayStation arasında olan konsol rekabeti son zamanlarda şekil değiştirerek farklı bir yönden ilerlemişti. PlayStation eski sistemi devam ettirirken Xbox abonelik servisi modelinden devam etme kararı almıştı. Xbox Game Pass adlı abonelik servisi dünyanın en çok kullanılan sistemleri arasında yer alıyor. Oyuncular abonelik sistemlerinde bulunan oyunları aylık ücret karşılığında oynayabiliyor. 

Microsoft'un Xbox Finans Müdürü Tim Stuart katıldığı bir toplantıda abonelik hizmeti stratejisini açıkladı. Stuart açıklamasında PlayStation 5, Nintedo Switch, cep telefonları ve akıllı TV'ler dahil olmak üzere "oyun oynanabilen her ekranda" kullanılabilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. 

Stuart, "Bu biraz strateji değişikliği. Burada geniş kapsamlı bir şey duyurmuyoruz, ancak misyonumuz birinci taraf deneyimlerimizi [ve] abonelik hizmetlerimizi oyun oynayabilen her ekrana getirmek" dedi. 


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