Xbox Game Pass'te ücretsiz oyun günleri

Yayınlanma: 14.02.2025 - 18:28

Güncelleme: 14.02.2025 - 18:28

Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 4 oyun ücretsiz olacak. Bu her hafta olacak Free Play Days etkinliği kapsamında sunuluyor. Etkinlik ile oyuncular kısa süreliğine de olsa oyunları oynayabiliyor.

Oyunlara ulaşmak için Xbox Game Pass Ultimate veya Core abonesi olmanız gerekiyor.

Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca ücretsiz olacak oyunlar; Jujutsu Kaisen Cursed Clash, NHL 25, Dying Light ve For the King oluyor.