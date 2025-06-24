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Xbox'lar için özel VR; Meta Quest 3S Xbox Edition satışa çıktı

Xbox'lar için özel VR; Meta Quest 3S Xbox Edition satışa çıktı

24.06.2025 19:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Xbox'lar için özel VR; Meta Quest 3S Xbox Edition satışa çıktı

Microsoft ve Meta arasında gerçekleşen işbirliği ile ortaya çıkan Xbox'lara özel VR Meta Quest 3S Xbox Edition satışa çıktı.

Özel olarak üretilen ve satışa sunulan Meta Quest 3S Xbox Edition'ın kutusundan ihtiyaç duyulacak her şey çıkıyor. Yeni VR oyunlarını Xbox ile oynamayı sağlayacak cihazın içinden Xbox temalı siyah-yeşil tasarıma sahip bir Meta Quest 3S, Xbox desenli kumandalar, normalde ayrı olarak satılan elite kayış,  sınırlı üretim özel bir Xbox kontrol cihazı da çıkıyor.

Bunların yanı sıra 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate ve 3 aylık Meta Horizon+ üyeliği de çıkıyor. Cihaz aynı zamanda 128 GB depolama alanına sahip olarak geliyor. 

Game Pass aboneliği olan kişiler de desteklenen VR oyunlarını cihaz sayesinde oynayabilecek.

Meta Quest 3S Xbox Edition, 399 dolarlık fiyat etiketine sahip olarak çıkış yaptı. Cihazın Türkiye'de satışa çıkması beklenmiyor.

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