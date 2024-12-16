Xbox özel oyunları için yeni bir strateji

Yayınlanma: 16.12.2024 - 18:28

Güncelleme: 16.12.2024 - 18:28

Oyun tarafında istediğini bulamayan Microsoft, Xbox'a özel oyun çıkartma stratejisini güncellemiş olabilir. Buna göre Microsoft, geçen yıl Hi-Fi Rush ve Sea of Thieves dahil bazı Xbox oyunlarını, PlayStation 5 için getirmişti.

Microsoft attığı bu adımla oldukça dikkat çekmiş bir süre önce de The Outer Worlds 2’nin ve DOOM: The Dark Ages’in Xbox, PC ve PS5 platformlarında aynı anda yayınlanacağı duyurulmuştu.

Windows Central'da yer alan habere göre Microsoft’un Xbox’a özel oyun geliştirmeyi bıraktığını ve tüm Xbox yapımlarının Playstation ve Nintendo için de gelebilecek. Burada ilk başta Xbox'a özel olan oyunların bir süre sonra PC ve diğer konsollara gelmesinin beklendiği aktarılıyor.

Xbox konsolu alma tercihini olumsuz etkilemesi beklenen bu gelişmenin, oyun satışları tarafında Microsoft'a kazanç getirmesi bekleniyor.