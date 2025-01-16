Xbox sahipleri konsollarını kendileri tamir edebilecek

Microsoft, ABD özelinde yeni bir karar aldı. Xbox Series X veya S konsollarına sahip kullanıcılar artık cihazlarını kendileri tamir edebilecek.

Xbox sahipleri konsollarını kendileri tamir edebilecek
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 18:57

Microsoft, sürdürülebilirlik adına yeni bir karar aldı. Buna göre kullanıcılar konsollarını kendileri tamir etmekle kalmayacak aynı zamanda Xbox Series X ve S konsollarının parçalarını da Microsoft Store ve iFixit gibi yerlerden alabilecekler. 

XBOX KONSOLLARINIZI KENDİNİZ TAMİR EDEBİLECEKSİNİZ

Bu karar şimdilik ABD ile sınırlı olsa da kullanıcıların konsollarını kendilerinin tamir edebilecek olması oldukça önemli bir gelişme. Bu hem bozulmuş konsolların ömrünü uzatacak bir adım hem de garanti süresi bitmiş ve Microsoft tarafından parça olarak desteklenmeyen cihazların tamir edilerek kullanımını sağlamış olacak. 

Microsoft bunun için tüm gerekli parçaları ve onarım kılavuzunu sağlayacak. 


Etiketler: #Xbox Series X #Xbox Series S

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