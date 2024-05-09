Xbox stüdyolarını kapatıyor! Game Pass'e zam bile gelebilir

Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:09

Güncelleme: 09.05.2024 - 14:09

Oyun sektöründe başlayan yaprak dökümü bir türlü son bulmuyor. Xbox tarafında yakın zamanda ortaya çıkan haberlere göre Hi-Fi Rush'ı geliştiren Tango Gameworks ve Redfall, Prey gibi oyunlarda imzası bulunan Arkane Austin'in de dahil olduğu dört büyük stüdyo kapatılıyor.

Tango Gameworks ve Arkane Austin dışında Alpha Dog Games ve Roundhouse Studios kapatılıyor.

MICROSOFT XBOX GAME PASS TARAFINDA DA PLANLAR YAPIYOR

Alınan bu kararın masrafları azaltarak, büyük oyunlara daha fazla yatırım yapmak olduğu aktarılmıştı.

Bloomberg'ten gelen haberlere göreyse Xbox'ta işten çıkarmaların sayısı artacak. Hatırlatmak gerekirse Microsoft, birkaç ay önce 1.900 kişiyi işten çıkartmıştı. Bu işten çıkarmalar, Activision ve Xbox tarafında gerçekleşmişti.

Yeni yayınlanan rapora göreyse çalışanların işten çıkarmalar konusunda endişe duyduğu aktarılıyor.

Microsoft 2023 yılında 69 milyar dolarlık Activison Blizzard satın alımının ardından oyun tarafında afallamaya başladı. Verge'de daha önce yayınlanan haberlere göre Call of Duty oyunları Game Pass'e eklenmeyecek hatta Game Pass Ultumate'in de fiyatı artacak. Yine de kesin bir açıklama yok.