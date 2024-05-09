Xbox stüdyolarını kapatıyor! Game Pass'e zam bile gelebilir

Microsoft'un Xbox tarafında işler yolunda gitmiyor. Xbox'ın dört oyun stüdyosunu kapatmasının ardından işten çıkarmaların da artacağı gündeme geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:09
Xbox stüdyolarını kapatıyor! Game Pass'e zam bile gelebilir
Abone Ol google-news

Oyun sektöründe başlayan yaprak dökümü bir türlü son bulmuyor. Xbox tarafında yakın zamanda ortaya çıkan haberlere göre Hi-Fi Rush'ı geliştiren Tango Gameworks ve Redfall, Prey gibi oyunlarda imzası bulunan Arkane Austin'in de dahil olduğu dört büyük stüdyo kapatılıyor. 

Tango Gameworks ve Arkane Austin dışında Alpha Dog Games ve Roundhouse Studios kapatılıyor.

MICROSOFT XBOX GAME PASS TARAFINDA DA PLANLAR YAPIYOR

Alınan bu kararın masrafları azaltarak, büyük oyunlara daha fazla yatırım yapmak olduğu aktarılmıştı. 

Bloomberg'ten gelen haberlere göreyse Xbox'ta işten çıkarmaların sayısı artacak. Hatırlatmak gerekirse Microsoft, birkaç ay önce 1.900 kişiyi işten çıkartmıştı. Bu işten çıkarmalar, Activision ve Xbox tarafında gerçekleşmişti. 

Yeni yayınlanan rapora göreyse çalışanların işten çıkarmalar konusunda endişe duyduğu aktarılıyor.

Microsoft 2023 yılında 69 milyar dolarlık Activison Blizzard satın alımının ardından oyun tarafında afallamaya başladı. Verge'de daha önce yayınlanan haberlere göre Call of Duty oyunları Game Pass'e eklenmeyecek hatta Game Pass Ultumate'in de fiyatı artacak. Yine de kesin bir açıklama yok.


Microsoft Xbox haberleri Microsoft Xbox Game Pass haberleri

İlgili Haberler

Xbox Game Pass'e nisan ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass'e nisan ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı
Xbox Game Pass'e mart ayında gelecek oyunlar belli oldu

Xbox Game Pass'e mart ayında gelecek oyunlar belli oldu
PlayStation'a ve Switch'e gelecek Xbox oyunları belli oldu

PlayStation'a ve Switch'e gelecek Xbox oyunları belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Okul müdürünü silahla öldüren öğrenci hakkında yeni gelişme

Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Okul müdürünü silahla öldüren öğrenci hakkında yeni gelişme
Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı
Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye’ye dönüyor

Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye’ye dönüyor
Afra Saraçoğlu’na okul hayatı sorulunca annesi çılgına döndü! ‘Başka soru var mı?’

Afra Saraçoğlu’na okul hayatı sorulunca annesi çılgına döndü! ‘Başka soru var mı?’
Galatasaray'ın eski oyuncusu Jo Alves tutuklandı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Jo Alves tutuklandı
Büyükçekmece’de sokak köpeğinin üstüne kaynar su döküldü: ‘Bilinçli bir saldırı’

Büyükçekmece’de sokak köpeğinin üstüne kaynar su döküldü: ‘Bilinçli bir saldırı’
İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!

İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı