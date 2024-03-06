Xbox Game Pass'e mart ayında gelecek oyunlar belli oldu
Xbox Game Pass'e mart ayının ilk yarısında gelecek oyunlar açıklandı. Buna göre bir süredir beklenen oyunlar kütüphaneye eklenebilecek.
Microsoft'un oyun hizmeti Xbox için yeni mart oyunları duyuruldu. Buna göre Warhammer 40,000: Boltgun, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom- Rehydrated ve No More Heroes 3 gibi oyunlar oyun kütüphanesine eklenecek.
İŞTE XBOX GAME PASS İÇİN PLATFORMA MART AYINDA EKLENECEK OYUNLAR
5 Mart
Warhammer 40,000: Boltgun (PC ve Konsol)
7 Mart
PAW Patrol World (PC ve Konsol)
12 Mart
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PC ve Konsol)
13 Mart
Control Ultimate Edition (PC ve Konsol)
14 Mart
No More Heroes 3
19 Mart
Lightyear Frontier - Ön İzleme (PC ve Konsol) MLB The Show 24 (PC ve Konsol)
Xbox Game Pass haberleri Xbox Game Pass 2024 haberleri Microsoft Xbox Game Pass haberleri Xbox Game Pass mart haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir için yeni anket sonuçları
- AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı!
- AKP yöneticisi canlı yayında kabul etti
- Hiçbir gübre kullanılmadan yetişiyor: 12 bin yıllık mira
- Eylem Tok kimdir?
- Kurum’un ‘yok’ dediği projeyi bakanlık yürütüyor
- Galatasaray'dan 3 isme suç duyurusu!
- Hatice Teyze'ye hapis isteniyor!
- Antalya'da İYİ Parti'ye şok
- Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçırdı