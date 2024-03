Xbox Game Pass'e mart ayında gelecek oyunlar belli oldu

Yayınlanma: 06.03.2024 - 13:59

Güncelleme: 06.03.2024 - 13:59

Microsoft'un oyun hizmeti Xbox için yeni mart oyunları duyuruldu. Buna göre Warhammer 40,000: Boltgun, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom- Rehydrated ve No More Heroes 3 gibi oyunlar oyun kütüphanesine eklenecek.

İŞTE XBOX GAME PASS İÇİN PLATFORMA MART AYINDA EKLENECEK OYUNLAR

5 Mart

Warhammer 40,000: Boltgun (PC ve Konsol)

7 Mart

PAW Patrol World (PC ve Konsol)

12 Mart

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PC ve Konsol)

13 Mart

Control Ultimate Edition (PC ve Konsol)

14 Mart

No More Heroes 3

19 Mart

Lightyear Frontier - Ön İzleme (PC ve Konsol) MLB The Show 24 (PC ve Konsol)