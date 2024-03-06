Xbox Game Pass'e mart ayında gelecek oyunlar belli oldu

Xbox Game Pass'e mart ayının ilk yarısında gelecek oyunlar açıklandı. Buna göre bir süredir beklenen oyunlar kütüphaneye eklenebilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 13:59
Xbox Game Pass'e mart ayında gelecek oyunlar belli oldu
Abone Ol google-news

Microsoft'un oyun hizmeti Xbox için yeni mart oyunları duyuruldu. Buna göre Warhammer 40,000: Boltgun, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom- Rehydrated ve No More Heroes 3 gibi oyunlar oyun kütüphanesine eklenecek. 

İŞTE XBOX GAME PASS İÇİN PLATFORMA MART AYINDA EKLENECEK OYUNLAR

5 Mart

Warhammer 40,000: Boltgun (PC ve Konsol)

7 Mart 

PAW Patrol World (PC ve Konsol)

12 Mart 

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PC ve Konsol)

13 Mart 

Control Ultimate Edition (PC ve Konsol)

14 Mart 

No More Heroes 3

19 Mart 

Lightyear Frontier - Ön İzleme (PC ve Konsol) MLB The Show 24 (PC ve Konsol)


Xbox Game Pass haberleri Xbox Game Pass 2024 haberleri Microsoft Xbox Game Pass haberleri Xbox Game Pass mart haberleri

İlgili Haberler

Şubat ayının sonuna kadar Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar

Şubat ayının sonuna kadar Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar
Xbox Game Pass için kullanıcı sayısı açıklandı

Xbox Game Pass için kullanıcı sayısı açıklandı
Xbox Game Pass'e şubat ayında eklenecek oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass'e şubat ayında eklenecek oyunlar açıklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alperen Şengün'den 45 sayılık tarihi performans: Birçok rekora imza attı!

Alperen Şengün'den 45 sayılık tarihi performans: Birçok rekora imza attı!
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 6 Mart 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 6 Mart 2024 hava durumu raporu…
Melih Gökçek kendine yakışanı yaptı! Berna Laçin'e çirkin gönderme

Melih Gökçek kendine yakışanı yaptı! Berna Laçin'e çirkin gönderme
62 yaşındaki adam 217 kez Covid-19 aşısı oldu

62 yaşındaki adam 217 kez Covid-19 aşısı oldu
Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor

Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
Hafsanur Sancaktutan, gündem olan mastürbasyon sahnesine ilişkin ilk kez konuştu: 'Oyunculuk cesaret işidir'

Hafsanur Sancaktutan, gündem olan mastürbasyon sahnesine ilişkin ilk kez konuştu: 'Oyunculuk cesaret işidir'
Hakim Ziyech, Galatasaray antrenmanlarına katılmak için geri dönüyor!

Hakim Ziyech, Galatasaray antrenmanlarına katılmak için geri dönüyor!