Xbox Game Pass'e nisan ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı
Xbox Game Pass için her ay yeni oyunlar sisteme dahil oluyor. Platforma eklenecek yeni oyunlar nisan ayının ilk iki haftasında gelecek oyunlardan oluşuyor.
Microsoft'un oyun hizmeti Xbox için yeni nisan ayı oyunları duyuruldu. Buna göre LEGO 2K Drive, EA Sports PGA Tour, Kona, Botany Manor gibi oyunlar, oyun kütüphanesine eklenecek.
İŞTE XBOX GAME PASS İÇİN PLATFORMA NİSAN AYININ İLK İKİ HAFTASINDA EKLENECEK OYUNLAR
- Superhot: Mind Control Delete (Bulut, Konsol ve PC)- Çıktı
- LEGO 2K Drive (Bulut ve Konsol)- 3 Nisan
- Lil Gator Game (Bulut, Konsol ve PC)- 4 Nisan
- EA Sports PGA Tour (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) EA Play- 4 Nisan
- Kona (Bulut ve Konsol)- 9 Nisan
- Botany Manor (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)- 9 Nisan
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC)- 11 Nisan
- Harold Halibut (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)- 16 Nisan
Game Pass'ten 15 Nisan'dan itibaren ayırılacak oyunlar da açıklandı:
- Amnesia Collection (Bulut, Konsol ve PC)
- Amnesia: Rebirth (Bulut, Konsol ve PC)
- Back 4 Blood (Bulut, Konsol ve PC)
- Phantom Abyss (Bulut, Konsol ve PC)
- Research and Destroy (Bulut, Konsol ve PC)
- Soma (Bulut, Konsol ve PC)
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