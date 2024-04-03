Xbox Game Pass'e nisan ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Yayınlanma: 03.04.2024 - 00:05

Güncelleme: 03.04.2024 - 00:05

Microsoft'un oyun hizmeti Xbox için yeni nisan ayı oyunları duyuruldu. Buna göre LEGO 2K Drive, EA Sports PGA Tour, Kona, Botany Manor gibi oyunlar, oyun kütüphanesine eklenecek.

İŞTE XBOX GAME PASS İÇİN PLATFORMA NİSAN AYININ İLK İKİ HAFTASINDA EKLENECEK OYUNLAR

Superhot: Mind Control Delete (Bulut, Konsol ve PC)- Çıktı LEGO 2K Drive (Bulut ve Konsol)- 3 Nisan Lil Gator Game (Bulut, Konsol ve PC)- 4 Nisan EA Sports PGA Tour (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) EA Play- 4 Nisan Kona (Bulut ve Konsol)- 9 Nisan Botany Manor (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)- 9 Nisan Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC)- 11 Nisan Harold Halibut (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)- 16 Nisan

Game Pass'ten 15 Nisan'dan itibaren ayırılacak oyunlar da açıklandı: