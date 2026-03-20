Cumhuriyet Gazetesi Logo
Xbox'ta 22 Mart'a kadar ücretsiz erişilen 5 oyun

20.03.2026 19:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Xbox tarafında Free Play Days kapsamında toplamda 5 oyun ücretsiz hale geldi.

Microsoft'un oyun tarafı Xbox için Free Play Days oluyor. Bu belirlenen günlerde, genellikle hafta sonları, bazı oyunları ücretsiz oynamayı sağlıyor. 19 Mart'tan 22 Mart'a kadar süren bu ücretsiz oyun günleri kapsamında Sea of Thieves, Totally Reliable Delivery Service, Trailmakers, Hell Let Loose, Firefighting Simulator: Ignite oyunlarına ücretsiz erişilebiliyor.

Bu oyunların bazıları Game Pass aboneliği gerektirebiliyor. Totally Reliable Delivery Service ve Hell Let Loose oyunlarını ücretsiz oynamak için Game Pass'e sahip olmanız gerekiyor.

Belirlenen oyunları deneyimleyip beğenirseniz etkinlik bitince satın almanız gerekiyor.

İlgili Konular: #oyun konsolu #Xbox #Xbox Series X

