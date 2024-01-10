Xbox'in özel oyunu PlayStation 5 ve Nintendo Switch'e mi geliyor?

Yayınlanma: 10.01.2024 - 17:20

Güncelleme: 10.01.2024 - 17:20

Ortaya çıkan yeni raporlara göre Microsoft'un Xbox platformu için çıkartmış olduğu Sea of Thieves oyunu rakip konsollara gelebilir. Oyun, PC ve Xbox One'a sürüldükten tam 6 yıl sonra diğer konsollara geleceğiyle gündeme gelmeyi başardı.

Oyun haberleri hazırlayan bir gazetecinin ortaya attığına göre Microsoft'un Sea of Thieves oyununu PlayStation'a gelmesi için incelendiğini iddia ediyor. Bu iddia eğer gerçekse Xbox'ın ilk özel oyununun Sony platformuna taşınması gerçekleşecek.

Gazeteci Stephen Totilo, Game File adlı bülteninde söz konusu iddiaları gündeme taşıdı. Bunun yanı sıra oyunun Nintendo tarafına gelmesi de mümkün.

İddiaların gerçek olup olmadığını ise yapılacak duyurularla öğreneceğiz.