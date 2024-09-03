X'e dönüşen Twitter'a beklenen özellik sunuldu
X için bir süredir mesaj düzenleme özelliği test ediliyordu. Özellik, iOS kullanıcıları için sunuldu.
X için bir süredir beklenen ve üzerinde çalışıldığı açıklanan mesaj düzenleme özelliği, kullanıcılara sunulmaya başlandı. Özellik, direkt mesajlarda düzenleme yapmaya olanak sağlıyor. iOS kullanıcılarına kısa bir süre önce sunulan özellik, Android kullanıcıları için de yakında gelecek.
X'TE GÖNDERİLEN MESAJLARI DÜZENLEMEK
WhatsApp'ta bir süredir bulanan mesaj düzenleme özelliğin X'e gelmesi bekleniyordu. Platform için testlerin başladığının duyurulmasının ardından özellik yavaş yavaş kullanıcılara ulaşmaya da başladı.
Özellik, yalnızca ücretli abonelere değil, bütün kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak.
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