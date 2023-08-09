X'e dönüşen Twitter'da yeni para kazanma yöntemi yolda

Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:27

Güncelleme: 09.08.2023 - 10:27

Elon Musk'ın başına geçtikten sonra pek çok değişiklik geçiren Twitter, artık X olarak anılıyor. Bir süre önce Musk'ın, X'i Çin'deki WeChat gibi bir hale getirmek istediği ortaya çıkmıştı. Bunun ardından çalışmaların başladığı platformda, 16 yıllık bir hesabın adeta üstüne çullanıldı.

X'te 'music' ismiyle yer alan hesabı alan platform, yeni bir dönüşüm daha geçirecek gibi duruyor.

Aktarılan kadarıyla her şey istenildiği gibi giderse sanatçılar yaptıkları çalışmaları paylaşabilecek ve para kazanabilecekler. Bildiğiniz gibi Spotify'da sanatçlar istedikleri gibi kazanamıyor ve alternatif arıyorlar. X'in sunacağı bu hizmet bir alternatif olabilir.