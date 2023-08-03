Dünyaca ünlü haber ajansı AFP, Twitter'a dava açtı
Fransız haber ajansı (AFP), sosyal medya platformu Twitter'a dava açtı. Davaya gerekçe olarak, Twitter'ın haber için ödeme konusunu görüşmeyi reddetmesi gösterildi.
Dünyaca tanınan Fransız haber ajansı (AFP), eski adıyla Twitter olan X sosyal medya platformuna "haber ajansının içeriğinin dağıtımı için ödeme yapmadığı" gerekçesiyle dava açtığını açıkladı.
Haber ajansından yapılan açıklamada, Fransa'da yürürlükte olan "komşu haklar" olarak adlandırılan telif kuralına, Twitter'ın uymadığı belirtildi.
AFP'nin "endişeli" olduğu belirtilen açıklamada, Twitter'ın, komşu hakların uygulanmasına ilişkin görüşmelere girmeyi açıkça reddettiği ifade edildi.
Çevrimiçi platformları, haberler için ücret talep eden yayıncılarla görüşme yapmaya zorlayan "Komşu haklar" telif kuralı, 2019 yılında yürürlüğe girdi.
ELON MUSK ELEŞTİRDİ
Sosyal medya platformunu satın alan milyarder Elon Musk, AFP'nin hareketini sosyal medya paylaşımında eleştirdi.
Elon Musk, yaptığı paylaşımda şu ifadede bulundu:
"Bu çok tuhaf. Reklam geliri elde ettikleri sitelerine gelen trafik için (onlara) ödeme yapmamızı istiyorlar ve biz yapmıyor muyuz?"
This is bizarre. They want us to pay *them* for traffic to their site where they make advertising revenue and we don’t!?— Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2023
Elon Musk'ın, adını ve logosunu X olarak değiştirdiği Twitter'dan, davaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki vahşette baba hakkında çarpıcı iddia
- Patron acımadı, mahkeme işçiyi haklı buldu
- 'Değişim makamın üzerinde'
- Metroda eşini bir kadınla gördü ortalığı birbirine kattı
- Bunu hak ettin Barış!
- TÜİK aylık zirvede, ENAG ise çift hanede!
- Emniyet'te Soylu tırpanı!
- Yılmaz Erdoğan'dan 20 yıl sonra bir ilk
- Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü: 2 isimle yollar ayrıldı
- Hatay'da kim aday olacak?