Dünyaca ünlü haber ajansı AFP, Twitter'a dava açtı

Dünyaca tanınan Fransız haber ajansı (AFP), eski adıyla Twitter olan X sosyal medya platformuna "haber ajansının içeriğinin dağıtımı için ödeme yapmadığı" gerekçesiyle dava açtığını açıkladı.

Haber ajansından yapılan açıklamada, Fransa'da yürürlükte olan "komşu haklar" olarak adlandırılan telif kuralına, Twitter'ın uymadığı belirtildi.

AFP'nin "endişeli" olduğu belirtilen açıklamada, Twitter'ın, komşu hakların uygulanmasına ilişkin görüşmelere girmeyi açıkça reddettiği ifade edildi.

Çevrimiçi platformları, haberler için ücret talep eden yayıncılarla görüşme yapmaya zorlayan "Komşu haklar" telif kuralı, 2019 yılında yürürlüğe girdi.

Sosyal medya platformunu satın alan milyarder Elon Musk, AFP'nin hareketini sosyal medya paylaşımında eleştirdi.

Elon Musk, yaptığı paylaşımda şu ifadede bulundu:

"Bu çok tuhaf. Reklam geliri elde ettikleri sitelerine gelen trafik için (onlara) ödeme yapmamızı istiyorlar ve biz yapmıyor muyuz?"

This is bizarre. They want us to pay *them* for traffic to their site where they make advertising revenue and we don’t!?