X'e (Twitter) erişilemiyor: Sorun dünya çapında mı?

Yayınlanma: 10.03.2025 - 18:56

Güncelleme: 10.03.2025 - 18:56

Sosyal medya platformu X’e (Twitter) öğle saatlerinden bu yana sağlıklı erişim sağlanamıyor.

ABD'li milyarder Elon Musk’ın sahip olduğu X’te birçok kullanıcı erişim problemi yaşıyor.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Sabah saatlerinde de benzer sorunun yaşandığı X’ten bir açıklama gelmedi.

X, henüz erişim sıkıntısıyla ilgili bir açıklama yapmadı. 13.00 dolayında başlayan kesinti 13.20’de bitmişti.

Saat 18.00 sıralarında erişim yeniden gitti.

“GLOBAL BİR HİZMET KESİNTİSİ MEYDANA GELDİ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor." ifadesini kullandı.

Sayan, sosyal medya hesabından, X'de yaşanan kesintiye ilişkin paylaşımında, şu bilgilere yer verdi:

"X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar."