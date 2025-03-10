'X' (Twitter) çöktü mü? X'e erişim sorunu yaşanıyor
Twitter, kullanıcıların akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde erişim sorunu yaşadığını duyurdu. Sorunun global mi yoksa bölgesel mi olduğu henüz belirlenmedi.
Twitter yeni adıyla "X" bir kez daha erişim sorunu haberleriyle gündeme geldi. Kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaştı.
SORUN GLOBAL Mİ?
Bu erişim sorunları, Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Twitter'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olup, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda bilgi bulunmuyor. Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor.
Erişim sorunu yaşanan X'teki problem 25 dakikanın ardından çözüldü.
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