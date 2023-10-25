Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 14 tanıtıldı!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:09

Güncelleme: 25.10.2023 - 12:10

Snapdragon Summit etkinliğinde Xiaomi yeni amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttı.

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro adlı telefon, aynı tasarıma sahip. Xiaomi 14 serisinde önceki modellerde bulunan kavisli ekranın yerine düz bir ekran tercih edilmiş. Telefonun arka camı, daha belirgin bir eğriye sahip, bu da kullanım deneyimini artırıyor ve telefonun daha iyi tutulmasını sağlıyor.

Xiaomi 14, siyah, beyaz, yeşil ve pembe olmak üzere dört farklı renk ile geliyor. Pro modelinde ise pembe rengi bulunmuyor. 26 Ekim'de piyasaya sürülecek olan cihazlar Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden gücünü alıyor.

Android 14 işletim sistemi ile gelen cihazın 6,36 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranı bulunuyor. 3.000 nit tepe parlaklık seviyesi sayesinde de geceleri ve yüksek ışıklı ortamlarda ekranın daha rahat görülmesi sağlanıyor. Xiaomi 14 bir önceki modele göre yani Xiaomi 13'e göre yüzde 17 daha az güç tüketiyor.

Telefonun fiyatı ve diğer özellikleri ise henüz tanıtılmadı.