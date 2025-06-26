Xiaomi akıllı gözlüğünü, katlanabilir telefonunu ve akıllı bilekliğini tanıttı

Xiaomi yeni akıllı cihazlarını tanıttı. Yeni katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu tanıtan Xiaomi, burada ikiye katlanan bir yapı tercih etti. Xiaomi MIX Flip 2, 6.86 inç LTPO AMOLED iç ekrana sahipken, kapak ekranı 4.01 inç boyutunda ve 3200 nit maksimum parlaklık ile karşımıza çıkıyor.

XIAOMI MIX FLIP 2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

120Hz ekran yenileme hızı da bulunan telefon 1.5K çözünürlük sunuyor. Telefonda Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alıyor. Yeni iPhone'larda kullanılacağı bilinen buhar odası soğutma sistemi yer alan cihazda, arka tarafta 50 MP Leica kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kameraya sahip. Telefonun ön kısmında ise 32 MP kamera kullanıldı.





12 GB RAM'e sahip 256 GB depolama alanı olan versiyon 835 dolarlık bir fiyata sahip. Cihazın 16 GB RAM 1 TB depolama alanına sahip versiyonu ise 1.017 dolara satılacak.

XIAOMI AI GLASSES HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

Xiaomi, yapay zekaya sahip akıllı gözlüğü de tanıtıldı. Teknoloji şirketleri daha çok akıllı özellikler sunan giyilebilir cihazlara yönelmiş durumda. Xiaomi de ilk yapay zekalı akıllı gözlüğünü tanıtmış oldu. Xiaomi AI Glasses adı verilen cihaz, video kaydının yanı sıra görüntülü arama yapabiliyor, QR kodla ödemeyi destekliyor. Gerçek zamanlı çeviri de sunabilen cihaz, ses onayıyla temassız ödeme yapmayı da sağlıyor.





Üç farklı çerçeve tasarımıyla sunulan cihazda kamera özellikleri 12 MP kamera ile destekleniyor. Kemik iletimi bulunan cihazda rüzgar gürültüsünü azaltma özelliği de yer alıyor. Cihazda yerleşik olarak 5 mikrofon bulunuyor. Bunun yanı sıra çift hoparlör de yer alıyor. Dokunmatik kontroller de sağ kısımda bulunan sap kısmına eklenmiş. Gözlük, 8 saat 36 dakikaya kadar çıkan bir kullanım süresi sunuyor. Cihazın yonga seti Qualcomm imzalı Snapdragon AR1 ve arayüz Xiaomi'nin geliştirdiği Vela OS oluyor.

Akıllı gözlüğün 275 dolardan başlayan bir fiyatı bulunuyor. Cihazın renkli lens versiyonu ise 413 dolardan satılacak.

AKILLI BİLEKLİK SMART BAND 10 TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Bir dönem akıllı bileklik tarafında en çok tercih edilen marka olan Xiaomi, bu seriyi devam ettirmek istiyor ve yeni cihazını tanıtıyor. Xiaomi Smart Band 10, ilk kez seramik seçeneğiyle geldi. Cihaz önceki modellere göre daha ince çerçeveye sahip ve daha büyük ekranlı. Cihaz, 1.72 inçlik ekrana sahip. Ekran parlaklığı 1500 nit ve 60 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Kayış tarafında daha kaliteli seçenekler sunan Xiaomi, 200'ün üzerinde kadran seçeneği de sunuyor.





Smart Band 10 akıllı bileklik 150'den fazla spor modunu destekliyor. Cihaza buna ek olarak yeni bir yüzme modu da getirildi. Bu cihazlarda en sevilen yanlardan biri de kullanım süresi oluyor. Yeni akıllı bileklik modeli standart kullanımla 21 güne kadar tek şarj ile kullanılıyor. Yoğun kullanımda ise bu süre 8 güne kadar düşüyor.