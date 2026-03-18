Xiaomi, artık bu dört telefon modeline güncelleme vermeyecek

18.03.2026 20:29:00
Xiaomi uzun süre telefonlarına güncelleme verse de bazı modellerin güncelleme zamanı doluyor.

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi'nin artık bazı telefonlarına güncelleme vermeyeceği ortaya çıktı. Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Lite ve Redmi Note 12 5G modelleri artık resmi güncellemeleri alamayacak telefonlar oluyor.

Xiaomi 12 serisi 2021 yılında çıkmıştı ve yaklaşık 5 yıl güncelleme aldı.

Telefonların tamamı Android 12 ile piyasaya sürüldüler ancak en son Android 14 ve 15 aldılar. Xiaomi 12 ve 12 Pro modelleri en son Android 15'i Xiaomi 12 Lite ve Redmi Note 12 Android 14'ü aldı. 

Söz konusu cihazları kullanmak kullanıcıları artık güvenlik açıklarına maruz bırakacağı için yeni bir modele geçilmesi öneriliyor.

