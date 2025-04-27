Xiaomi bazı telefonlar için güncellemeleri sonlandırıyor
Xiaomi, bazı Android modellerine güncelleme vermeyi bırakmaya hazırlanıyor. Onlarca modele güncelleme desteği kesiliyor.
Xiaomi, güvenlik ve sistem güncellemesi sunmayı bırakacağı yeni telefon modellerini açıkladı. Bu açıklanan telefonlar artık yaşam döngülerinin sonlarına geldiler ve güvenlik güncellemeleri, küçük de olsa bazı yazılımlar ve işletim sistemi için yapılacak güncellemelerin hiçbirini almayacaklar.
Güncelleme almayacak Xiaomi modelleri:
- Poco F4 GT
- Redmi K50 Gaming
- Redmi 10A
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i HyperCharge
Bu güncellemeleri almayan telefonların kullanılmaması öneriliyor. Güncellemeleri alamayan telefonların yeni modellerle değiştirilmesi öneriliyor.
Etiketler: #Xiaomi #Xiaomi güncelleme
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan ve yakınları rahat olsun'
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- Bilal Erdoğan’dan net yanıt!
- AKP'den 'İmamoğlu' ve 'kayyum' çıkışı
- 'Büyük deprem' için zaman aralığı verdi
- İSKİ Genel Müdürü Başa'ya gözaltı nedeni ortaya çıktı
- Anne kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti
- İmamoğlu'ndan 'birlikte ses verelim' çağrısı!
- 'İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenmeyeceğim'
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı