Xiaomi bazı telefonlar için güncellemeleri sonlandırıyor

Yayınlanma: 27.04.2025 - 23:22

Güncelleme: 27.04.2025 - 23:22

Xiaomi, güvenlik ve sistem güncellemesi sunmayı bırakacağı yeni telefon modellerini açıkladı. Bu açıklanan telefonlar artık yaşam döngülerinin sonlarına geldiler ve güvenlik güncellemeleri, küçük de olsa bazı yazılımlar ve işletim sistemi için yapılacak güncellemelerin hiçbirini almayacaklar.

Güncelleme almayacak Xiaomi modelleri:

Poco F4 GT Redmi K50 Gaming Redmi 10A Redmi Note 11S Redmi Note 11 Pro+ 5G Xiaomi 11i Xiaomi 11i HyperCharge

Bu güncellemeleri almayan telefonların kullanılmaması öneriliyor. Güncellemeleri alamayan telefonların yeni modellerle değiştirilmesi öneriliyor.