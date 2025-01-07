Xiaomi, akıllı dambıl seti tanıttı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 17:26

Güncelleme: 07.01.2025 - 17:26

Xiaomi uzun bir süredir farklı ürünleri akıllı hale getiriyor. Bunlardan biri de dambıl oldu. Ağırlığı diğer dambıllar gibi ayarlanıyor olsa da ürün iki bar ve barlara takılan ayarlanabilir ağırlıklarla geliyor.

AKILLI DAMBIL

Dambılların üzerinde güç düğmesi bulunuyor, kalori ve zamanlayıcı da yer alıyor. Antreman verileri de tıpkı akıllı saat gibi dambıl üzerinden takip edilebiliyor.

Kullanıcılar Mijia Smart Dumbbells'a Mi Home uygulamasıyla erişiyor. Böylece çeşitli programların yanı sıra egzersiz modları da ayarlanabiliyor.

Dambıl giriş seviyesi spor yapan kişilere hitap ediyor ve 0.5 kg ağırlığın eklenmesiyle 2 kg ağırlığa kadar çıkıyor. Dambıl pil ile çalışıyor ve 177 günlük bir kullanım sunuyor.