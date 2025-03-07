Xiaomi 15 Ultra için beklenmeyen sonuç

Yayınlanma: 07.03.2025 - 19:09

Güncelleme: 07.03.2025 - 19:14

Bir süre önce satışa sunulan Xiaomi 15 Ultra, Leica imzalı lenslere sahip kameralarıyla oldukça iddialı bir çıkış yapmıştı. Ancak DxOMark tarafından yapılan testlerde beklenen başarıyı gösteremedi ve ilk 10'a giremedi.

YENİ TANITILAN XIAOMI 15 ULTRA EN İYİ KAMERA LİSTESİNDE AŞAĞIDA KALDI

Kamera tarafında yaptığı testlerle artık bir otoriteye dönüşen DxOMark, pek çok kategoride telefonların performanslarını değerlendiriyor. Düşük ışıkta fotoğraf ve video çekimi, yakınlaştırma özelliklerinin testleri ve hareket halinde video çekimi gibi onlarca farklı şekillerde yapılan testlerle telefonlara bazı puanlar veriliyor.

Bu listede Xiaomi 15 Ultra, 153 puan alabildi. Bu puan ile listenin 13. sırasında yer alan telefon Google, Pixel 8 Pro, Oppo Find X6 Pro gibi telefonlarla aynı puanı almış durumda.

Telefonun bu puanı almasında fotoğraf performansından çok video performansı etkili olmuş. Yayınlanan puanlama listesine göre fotoğraf tarafında sadece otomatik odaklamadan 125 üzerinden 104 puan verilen telefon, video tarafında özellikle, renkleri doğru aktarması, otomatik odaklanmasının iyi olmaması gibi sebeplerle düşük puanlar almış.

En iyi kameralı telefon ise 163 puanla Huawei Pura 70 Ultra oldu. Onu ikinci sırada 158 puanla Google Pixel 9 Pro XL ve 158 puanla Honor Magic 6 Pro takip ederken, 157 puan ile iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro ve Huawei Mate 60 Pro+, Oppo Find X8 Pro ve Oppo Find X7 Ultra takip ediyor.