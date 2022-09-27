Xiaomi Civi 2 tanıtıldı! Telefonun özellikleri ve fiyatı

27 Eylül 2022 Salı, 14:34

Xiaomi, Civi 2'nin tanıtımını Çin'de gerçekleştirdi. Serinin ilk telefonunu geçen yıl tanıtılan şirket, geliştirdiği ve yeni eklediği özelliklerle serinin yeni telefonunu piyasaya tanıttı.



Xiaomi Civi 2'nin özellikleri



Telefonun özellikleri arasında 6.55 inçlik Full HD çözünürlüğünde 120Hz ekran tazeleme hızı sunan bir ekranı var. Dolby Vision ile desteklenen cihazın AMOLED olduğunu söyleyelim. Ön kamera toplamda iki adet ve kapsül şeklinde bir tasarıma sahip.

Önde iki adet 32 Megapiksel kamera yer alıyorken, temel kamerası 50 Megapiksel, ultra geniş kamerası 20 Megapiksel ve makro sensörü de 2 Megapiksel.

Akıllı telefonun Snapdragon 7 Gen 1 ile donatıldığı aktarıldı. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, bir 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), üç 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 662 grafik birimine sahip.

Cihaz kutudan MIUI 13 arayüzlü Android 12 ile çıkıyor.

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