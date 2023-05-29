Xiaomi güncelleme almayacak telefonlarını açıkladı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 13:34

Güncelleme: 29.05.2023 - 13:34

Teknoloji devi Xiaomi kendi web sitesinde bir açıklama yaptı. Açıklamada artık Android ve MIUI güncellemesi almayacak telefonlar yer aldı.

Xiaomi artık Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9S Pro ve Redmi Note 9S Pro Max modellerine güncelleme yapmayacağını belirtti.

İşletim sistemi ve arayüz güncellemeleri haricinde artık bu cihazlara güvenlik yamalarının da gelmeyeceği ifade edildi.

Xiaomi söz konusu olan cihazlara sahip olan kullanıcılarına yeni modellere geçmesini önerdi.