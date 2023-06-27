Xiaomi güncelleme desteği keseceği cihazlarını açıkladı

Yayınlanma: 27.06.2023 - 15:26

Güncelleme: 27.06.2023 - 15:26

Çinli teknoloji firması Xiaomi güncelleme desteği kesilen telefonlar listesini (EOS) güncelledi.

EOS listesine 13 adet telefon daha eklendi. Genelde iki yıl yazılım desteği veren firma artık bu 13 adet cihazı donanımsal açıdan geri kaldığı için güncelleme desteği sunamayacağını belirtti.

Xiaomi önemli bir güvenlik açığı gerçekleşmesi durumunda ise güncelleme yapacağını açıkladı.

Xiaomi'nin artık yazılım güncellemesi almayacak cihazlarının listesi ise şöyle: