Xiaomi güncelleme desteği keseceği cihazlarını açıkladı
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi 13 modelinin güncelleme desteği kestiğini açıkladı. Firmanın güncelleme yapmayı kestiği modeller arasında Redmi 10X cihazı da bulunuyor. İşte güncelleme desteği kesilen Xiaomi cihazlar...
Çinli teknoloji firması Xiaomi güncelleme desteği kesilen telefonlar listesini (EOS) güncelledi.
EOS listesine 13 adet telefon daha eklendi. Genelde iki yıl yazılım desteği veren firma artık bu 13 adet cihazı donanımsal açıdan geri kaldığı için güncelleme desteği sunamayacağını belirtti.
Xiaomi önemli bir güvenlik açığı gerçekleşmesi durumunda ise güncelleme yapacağını açıkladı.
Xiaomi'nin artık yazılım güncellemesi almayacak cihazlarının listesi ise şöyle:
- Redmi 10X
- Redmi 10X 4G
- Redmi 10X Pro
- POCO F1
- POCO PHONE F1
- POCO X2
- POCO F2 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi 9
- Redmi 9A
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30
- Redmi K30 5G Speed
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