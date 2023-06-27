Xiaomi güncelleme desteği keseceği cihazlarını açıkladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi 13 modelinin güncelleme desteği kestiğini açıkladı. Firmanın güncelleme yapmayı kestiği modeller arasında Redmi 10X cihazı da bulunuyor. İşte güncelleme desteği kesilen Xiaomi cihazlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 15:26
Xiaomi güncelleme desteği keseceği cihazlarını açıkladı
Abone Ol google-news

Çinli teknoloji firması Xiaomi güncelleme desteği kesilen telefonlar listesini (EOS) güncelledi.

EOS listesine 13 adet telefon daha eklendi. Genelde iki yıl yazılım desteği veren firma artık bu 13 adet cihazı donanımsal açıdan geri kaldığı için güncelleme desteği sunamayacağını belirtti.

Xiaomi önemli bir güvenlik açığı gerçekleşmesi durumunda ise güncelleme yapacağını açıkladı. 

Xiaomi'nin artık yazılım güncellemesi almayacak cihazlarının listesi ise şöyle:

  1. Redmi 10X
  2. Redmi 10X 4G
  3. Redmi 10X Pro
  4. POCO F1
  5. POCO PHONE F1
  6. POCO X2
  7. POCO F2 Pro
  8. Redmi Note 9
  9. Redmi 9
  10. Redmi 9A 
  11. Redmi K30i 5G
  12. Redmi K30
  13. Redmi K30 5G Speed

Android 13 alacak Xiaomi modelleri Android 14 alacak Samsung ve Xiaomi telefonlar android 14 alacak Xiaomi telefonlar

İlgili Haberler

İddia: Xiaomi yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor

İddia: Xiaomi yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor
Xiaomi yeni telefonunu tanıttı: İki ön kamera ile geliyor

Xiaomi yeni telefonunu tanıttı: İki ön kamera ile geliyor
Xiaomi yeni tabletinin özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi yeni tabletinin özellikleri ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler