İddia: Xiaomi yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor
Katlanabilir ekranlı telefonlar tarafında gelişmeler devam ederken Xiaomi'nin yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Daha önce konuşulmamış ve ortaya çıkmamış bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıkan Xiaomi'nin bu modele 'N7' adlandırdığı ve katlanabilir yapıda olduğu söyleniyor. Samsung'un Flip modeline benzer şekilde dikey yapıda katlanabileceği aktarılan telefon hakkında elimizde detaylı bilgiler bulunmuyor.
YENİ BİR KATLANABİLİR EKRANLI TELEFON GELİŞTİRİLİYOR
Söz konusu iddialar Weibo üzerinden Digital Chat Station tarafından yapıldı. Burada verilen detaylarda, yeni cihazın üzerinde çalışıldığı aktarıldı. Bu telefonun aynı zamanda daha önceki Xiaomi telefonlarla benzerlik taşımadığının da altı çizildi.
Tahminlerde telefonun Xiaomi Mix Flip gibi bir isimle adlandırılabileceği belirtiliyor.
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