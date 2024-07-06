Xiaomi telefonlardaki reklam problemine çözüm geliyor
Xiaomi, HyperOS'te sistem genelinde reklamların önüne geçecek bir özelliği test ediyor.
Android cihazlarda yer alan 'reklam' sorunu Xiaomi telefonlarda oldukça şikayet edilen bir sorun olarak biliniyor. Bunun farkında olan Xiaomi, sistem genelinde çıkan reklamları tamamen kapatmak için bir yol arıyor.
XIAOMI TELEFONLARDAKİ REKLAM SORUNU
Şirket test ettiği yeni HyperOS özelliğinde, kullanıcıların sistem genelinde karşılaştığı tüm reklamları tek dokunuşta ortadan kaldırmayı planlıyor. Telefonlarda yer alan bu reklamları kaldırmak normalde mümkün ancak pratik değil. Bu sebeple direkt yazılımsal olarak sunulacak bir çözüm daha fazla kişiye ulaşacak.
Özelliğin ne zaman herkese sunulacağı bilinmiyor.
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