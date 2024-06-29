Xiaomi Mitu Kids Watch 7A çocuk akıllı saatini duyurdu

Yayınlanma: 29.06.2024 - 13:17

Güncelleme: 29.06.2024 - 13:17

Çocuklar için geliştirilen Mitu Kids Watch 7A, güvenliğe odaklanıyor. Ebeveynlerin çocuklarını takip etmesi ve onlardan bilgi alabilmesi için tasarlanan saat, 1.4 inçlik ekrana sahip. Bu saat 48 MB RAM'e ve 256 MB da dahili depolama kapasitesine sahip.

ÇOCUKLAR İÇİN AKILLI SAAT: MITU KIDS WATCH 7A

Cihazda aynı zamanda 4G LTE bağlantısı sunuluyor ve bataryası da bir gün dayanıyor. Çin merkezli olarak 4 bin AVM ve tren istasyonunun konum bilgisi bulunuyor. 90 güne kadar lokasyon verisi de saklayabiliyor.

Yapay zeka destek takip algoritması bulunan saatte, hassas iç mekan takibi yapılıyor. 2 MP çözünürlüğünde kamerası bile bulunan akıllı saat 48 dolarlık fiyat etiketine sahip olarak satışa çıkacak.