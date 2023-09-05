Xiaomi kullanıcıları risk altında olabilir! Chrome hacklendi mi?
Android telefonlarda kullanıcıların hacklenme riski daha yüksek. Bunun ışığında yeni ortaya çıkan bilgilerde Xiaomi telefonlarda Chrome hacklendi.
Çin merkezli Xiaomi, telefon tarafında iddialı modellere de imza attı. Türkiye'de ve çoğu ülkede popüler modelleri bulunan Xiaomi'nin adı bu sefer tatsız bir konuyla anılıyor. Akıllı telefonlarda uygulama mağazalarında taklit edilen uygulamalardan farklı olarak bu sefer Google Chrome hacklenmiş olabilir.
CHROME TARAFINDA YAŞANIYOR
Bazı Xiaomi kullanıcılarının bildirdiği kadarıyla Google Chrome'da kullanıcıların atamadığı bir ana sayfa seçiliyor. PC tarafında da hacklenildiği zaman karşılaşılan bu durumun telefondaki resmi bir tarayıcıda gerçekleşmesi ise tedirgin ediyor.
Reddit ve X gibi sosyal medya ağlarına koşan kişiler yaşadıkları problemi aktardı.
Bir siber saldırı sebebiyle olduğu düşünülen bu sorun sebebiyle kullanıcılar, Google ana sayfası yerine 'mintnav' isimli siteyi görüyor. Söylendiği kadarıyla bu site zararlı bir site değil. Burada sitenin tıklanma sayısının artması için söz konusu saldırının yapılmış olması yüksek ihtimal.
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