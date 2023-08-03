Xiaomi'nin müzik uygulaması Mi Music artık Play Store'dan kaldırıldı

Yayınlanma: 03.08.2023 - 13:48

Güncelleme: 03.08.2023 - 13:48

Çin merkezli telefon üreticisi Xiaomi, Hindistan'daki düzenleyici baskılar nedeniyle müzik çalar ve yayın uygulaması Mi Music'i Play Store'dan kaldırdı. Şirket, 2018 yılında Hint eğlence şirketi Hungama ile işbirliği yaparak Mi Music uygulamasını müşterilere sunmuştu ve arşivlenen sayfalara göre uygulama 1 milyardan fazla indirilmişti.

Xiaomi, geçen yıldan bu yana Hindistan'da birden fazla hizmet sunumunu sonlandırdı. Finansal hizmetler işini durduran şirket, aynı zamanda bulut yedekleme hizmetini de küresel olarak sonlandırdı ve bu yılın başlarında kısa video uygulaması Zilli'yi kapattı.

Hindistan hükümeti de 2020 yılında Xiaomi'nin tarayıcı, görüntülü arama ve topluluk uygulamalarının yanı sıra TikTok, Shein ve UC Browser gibi bir dizi Çin uygulamasını yasakladı.

Xiaomi, vergi kaçakçılığı sorunları ve yönetici göçü gibi nedenlerle düzenleyici baskılarla zorlu bir dönem geçiriyor. Geçtiğimiz yıl, Hindistan'daki büyümeyi denetleyen uzun süredir üst düzey yönetici Manu Kumar Jain şirketten ayrıldı. Şirket aynı zamanda operasyonlarını yeniden yapılandırmak ve maliyetleri düşürmek için işten çıkarmalar gerçekleştirdi.

Haziran ayında Hindistan İcra Müdürlüğü, Xiaomi ve ortak bankalara, şirketin yasadışı havalelerle yabancı kuruluşlara 725 milyon dolar değerinde ödeme yaptığını iddia eden bir bildirim gönderdi ve şirketin banka hesaplarını dondurdu.

Tüm bu nedenlerle, analist raporlarına göre Xiaomi, Hindistan'daki akıllı telefon pazarında birinci konumdan üçüncü konuma düştü. Bu durum, şirketin Hindistan'daki faaliyetlerini etkilemeye devam ediyor.