Xiaomi, MIUI 14'ü 5 modeli için daha sunuyor
Xiaomi yeni MIUI 14 güncellemesi için 5 modeli daha listeye aldı.
Xiaomi, Android 13 temelli arayüzü olan MIUI 14 için çalışmalarını sürdürürken, Redmi Note 9 serisi de dahil olmak üzere beş yeni modele daha güncellemeyi sunacak.
GÜNCELLEMENİN GELECEĞİ TELEFONLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Daha önce Xiaomi 12 modeli için güncelleme gelmişti. Bu güncellemeyi alan cihaz aynı zamanda bu ayın Android güvenlik güncellemesini de almış oluyor. Toplamda 4.43 GB'lık büyüklüğe sahip olan güncellemenin, Redmi ve Poco serisi modellere de yakında geleceği duyuruldu.
Tam bir tarih olmasa da güncelleme bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren sürümü alması beklenen modellere ulaşması bekleniyor.
Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max ve Poca M2 Pro güncellemeyi alacak modeller arasında sıralanıyor.
Güncellemeyi alacak modellerin tam listesi:
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12X
Redmi K60 Pro
Redmi K60
Redmi K50 Gaming
Redmi K50 Ultra
Redmi K50 Pro
Redmi K50
Mi 11 Ultra
Mi 11
Xiaomi CIVI 2
Xiaomi CIVI 1S
Mi 11 LE
Redmi Note 12SE
Redmi K40
Redmi K40 Gaming
Redmi K40 Pro / Pro+
Xiaomi MIX 4
Redmi Note 10 Pro 5G
Redmi Note 11 Pro / Pro Plus
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