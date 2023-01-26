Xiaomi, MIUI 14'ü 5 modeli için daha sunuyor

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 13:12

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 13:12

Xiaomi, Android 13 temelli arayüzü olan MIUI 14 için çalışmalarını sürdürürken, Redmi Note 9 serisi de dahil olmak üzere beş yeni modele daha güncellemeyi sunacak.

GÜNCELLEMENİN GELECEĞİ TELEFONLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Daha önce Xiaomi 12 modeli için güncelleme gelmişti. Bu güncellemeyi alan cihaz aynı zamanda bu ayın Android güvenlik güncellemesini de almış oluyor. Toplamda 4.43 GB'lık büyüklüğe sahip olan güncellemenin, Redmi ve Poco serisi modellere de yakında geleceği duyuruldu.

Tam bir tarih olmasa da güncelleme bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren sürümü alması beklenen modellere ulaşması bekleniyor.

Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max ve Poca M2 Pro güncellemeyi alacak modeller arasında sıralanıyor.

Güncellemeyi alacak modellerin tam listesi:

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Mi 11 Ultra

Mi 11

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi CIVI 1S

Mi 11 LE

Redmi Note 12SE

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K40 Pro / Pro+

Xiaomi MIX 4

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro Plus