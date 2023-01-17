Xiaomi'nin bir telefonu için MIUI 14 güncellemesi geldi
Xiaomi'nin güncelleme listesi uzayıp giderken, yeni bir telefonuna daha MIUI 14'ü gönderdi.
Xiaomi, Android 13 temelli arayüzü olan MIUI 14 için çalışmalarını sürdürürken, Xiaomi 12 modeli için güncelleme geldi. Bu güncellemeyi alan cihaz aynı zamanda bu ayın Android güvenlik güncellemesini de almış oluyor. Toplamda 4.43 GB'lık büyüklüğe sahip olan güncelleme, Xiaomi 12 Pro için henüz gönderilmese de yakında yayınlanması bekleniyor.
MIUI 14 NELER SUNUYOR?
MIUI 14 özetle daha basit ve pratik bir kullanım sunmaya odaklanıyor. Eski sürüme göre daha az sistem kaynağı kullanan bu sürüm, daha az depolama alanı kaplıyor olmasıyla öne çıkıyor.
Araç takımı tarafında kullanılabilecek kombinasyonların sayısı da artıyor.
Gizlilik odağında daha fazla önleme odaklanan sürüm, uçtan uca şifrelemeyi aktif bir şekilde sunuyor. Süper simge sistemiyle de kişilerin ana ekranına bitki ya da evcil hayvan görseli koymasına imkan tanıyor.
Daha önce de güncellemeyi alamayacak modeller belli olmuştu:
Mi 9 / 9 SE / 9 Lite / 9 Pro
Mi 9T / Mi 9T Pro
Mi CC9 / Mi CC9 Meitu
Redmi K20 / K20 Pro / K20 Pro Premium
Redmi 10X 4G / 10X 5G / 10X Pro
Redmi Note 9 / Note 9S/ Note 9 Pro / Note 9 Pro Max
Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro
Redmi 9/ 9A / 9AT / 9i / 9C
POCO M2 / Pro
Xiaomi Mi Note 10 Lite
POCO C3 / C31
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın adaylık tartışması: AKP'nin '13' oyunu
- Düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
- 'Adayı olmayacağı çok önceden belliydi'
- 'Halkbank' ile yapılan vurgunu anlattı
- 'Kafan hava alsın' demek suç mu?
- Bartın'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı
- Bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'den çıktı!
- Ahmet Tatar'dan Nedim Şener'e yanıt
- Seçim tarihi öne mi alınacak?
- Soylu’nun görünen yüzü!