MIUI 14 güncellemesini alacak cihazların listesi
Xiaomi'nin yaptığı yeni açıklamaya göre MIUI 14'ün çıkış tarihi ve güncellemeyi alacak cihazlar belli oldu.
Yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanan Xiaomi'nin kendi arayüzü olan MIUI 14 için de tarih verdi. Güncellemeyi alacak cihazlar da belli oldu. Xiaomi'nin 1 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek etkinliğinde Xiaomi Watch S2, Buds 4 kablosuz kulaklık ve Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlar tanıtılacak.
ETKİNLİKTE MIUI 14 ARAYÜZÜ DE TANITILACAK
Xiaomi'nin bu güncellemeyi Android 12 ve üstünü destekleyen cihazlara vereceği aktarıldı. Xiaomi, Redmi ve POCO model cihazların bazıları bu güncelleme listesinde yer alıyor. İşte o modeller:
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12X
Redmi K60 Pro
Redmi K60
Redmi K50 Gaming
Redmi K50 Ultra
Redmi K50 Pro
Redmi K50
Mi 11 Ultra
Mi 11
Xiaomi CIVI 2
Xiaomi CIVI 1S
Mi 11 LE
Redmi Note 12SE
Redmi K40
Redmi K40 Gaming
Redmi K40 Pro / Pro+
Xiaomi MIX 4
Redmi Note 10 Pro 5G
Redmi Note 11 Pro / Pro Plus
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