MIUI 14 güncellemesini alacak cihazların listesi

28 Kasım 2022 Pazartesi, 09:50

Yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanan Xiaomi'nin kendi arayüzü olan MIUI 14 için de tarih verdi. Güncellemeyi alacak cihazlar da belli oldu. Xiaomi'nin 1 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek etkinliğinde Xiaomi Watch S2, Buds 4 kablosuz kulaklık ve Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlar tanıtılacak.

ETKİNLİKTE MIUI 14 ARAYÜZÜ DE TANITILACAK

Xiaomi'nin bu güncellemeyi Android 12 ve üstünü destekleyen cihazlara vereceği aktarıldı. Xiaomi, Redmi ve POCO model cihazların bazıları bu güncelleme listesinde yer alıyor. İşte o modeller:

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Mi 11 Ultra

Mi 11

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi CIVI 1S

Mi 11 LE

Redmi Note 12SE

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K40 Pro / Pro+

Xiaomi MIX 4

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro Plus