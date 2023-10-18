Xiaomi 14 serisinde Leica Summilux lensleri kullanılacak

Xiaomi 14 serisi için beklentiler artarken, ortaya bazı özellikler de çıkıyor. Xiaomi 14 Pro'nun kamera tasarımına yönelik yeni bilgiler sızdırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 23:18
Xiaomi 14 serisinde Leica Summilux lensleri kullanılacak
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Xiaomi'nin yeni telefonları olacak 14 serisi için geri sayım başlamışken, telefon modelleri hakkında bütün ayrıntılar ortaya çıktı. Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerinde Leica Summilux lensleri yer alacak. 

XIAOMI 14 VE XIAOMI 14 PRO ORTAYA ÇIKAN ÖZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi 14, 120Hz ekran yenileme hızına ek olarak 6.44 inç boyutlarında OLED ekrana sahip olacak. Bu ekran 2 bin 800 nit parlaklığa ulaşabilecekken, Dolby Vision ve HDR10+ desteği de bulunacak.

Xiaomi 14 modelinde 50MP ultra geniş açılı, 50MP telefoto özelliğinde ve 50MP ana kamera yer alacak.

Telefonda 90W kablolu şarj destekli bir 4.600mAh batarya yer alacak.

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerinde ilerleyen günlerde tanıtılacak Snapdragon 8 Gen 3'ün yer alması bekleniyor. 

Xiaomi 14 Pro modelinde ise 2K çözünürlük sunan 120Hz ekran yenileme hızı bulunan OLED ekran yer alacak. 


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