Xiaomi Hindistan'da çalışan sayısını azaltıyor

Xiaomi Hindistan, çalışan sayısını azaltarak stratejilerini yeniden düzenlemeyi planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2023 - 16:50
Xiaomi Hindistan'da çalışan sayısını azaltıyor
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Xiaomi Hindistan, çalışan sayısını binin altına düşürmeyi planladığı için bazı çalışanları işten çıkarabilir.

The Economic Times'a göre şirket, Hindistan'daki mobil pazar payının son iki mali çeyrekte düşmesinin ardından operasyonlarını yeniden düzenlemeyi planlıyor.

Rapora göre, son birkaç hafta içinde yaklaşık 30 çalışanın işini kaybettiği ve yakında daha fazlasının işten çıkarılabileceği belirtiliyor. Xiaomi Hindistan'ın 2023 yılı başında 1.400-1.500 çalışanı olduğu bildiriliyor.


Xiaomi Hindistan

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