Xiaomi, önümüzdeki ay 4 yeni cihaz tanıtacak
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Ağustos ayında düzenleyeceği etkinliklerle, geliştirdiği dört yeni cihazı görücüye çıkaracak. İşte şirketin yeni cihazları.
Sızan yeni bilgilere göre Xiaomi, Ağustos ayında dört yeni cihaz tanıtmayı planlıyor. Bu modeller arasında Xiaomi Mix Fold 3, Redmi K60 Extreme Edition, Redmi Pad 2 ve Xiaomi Pad 6 Max yer alacak ve hepsi yerel düzenleyicilerden sertifika almış durumda.
YENİ CİHAZLAR YOLDA
İlk detaylar Xiaomi Mix Fold 3'ün bir önceki modelden daha ince ve hafif olacağını ve ayrıca bir Leica kameraya sahip olacağını gösteriyor. Redmi K60 Extreme Edition'ın MediaTek Dimensity 9200+ işlemci, 1.5K çözünürlüklü OLED ekran ve 50 megapiksel kameraya sahip olacağı söyleniyor. Redmi Pad 2 ise sızıntılara göre 10,95 inç ekrana ve Snapdragon 680 işlemciye sahip olacak.
Donanımhaberin'ın aktardığı detaylara göre kaynak Digital Chat Station, Redmi K50 ve Xiaomi 12 modellerinin teknik özelliklerini ve çıkış tarihlerini doğru bir şekilde bildiren ilk sızıntı hesabı olmuştu. Ayrıca yaklaşan Xiaomi cihazlar hakkında en güvenilir bilgi kaynağı olarak biliniyor.
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